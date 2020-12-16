Австралийский регулятор подал в суд на Facebook

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) подала в суд на компанию Facebook и двух ее "дочек" - Facebook Israel и Onavo. Как говорится в сообщении, опубликованном ведомством в среду, им предъявлены обвинения во введении в заблуждение пользователей приложения с частной виртуальной сетью (VPN) Onavo Protect.

"Компания Facebook посредством Onavo Protect собирала и использовала очень подробные и ценные личные данные об активности тысяч австралийских потребителей для своих коммерческих целей, что, по нашему мнению, полностью противоречит обещаниям Facebook по предоставлению защиты, секретности и конфиденциальности, которые были центральными положениями в продвижении этого приложения", - отметил председатель комиссии Род Симс.

По данным регулятора, Onavo Protect фиксировала активность использования пользователями других приложений, при этом длительность использования записывалась посекундно. "Потребители часто прибегают к сервисам VPN, потому что они заботятся о своей конфиденциальности в интернете, и это то, что предлагает этот продукт Facebook. Фактически же приложение Onavo Protect отправляло Facebook значительные объемы данных о личной активности пользователей".

Facebook в 2013 году приобрела компании, занимающиеся мобильной аналитикой, Onavo и Onavo Mobile. После приобретения Onavo Mobile стала Facebook Israel. Их приложение Onavo Protect было удалено из магазинов App Store и Google Play в 2018 и 2019 году соответственно из-за фиксирования личных данных потребителей об использовании других приложений.