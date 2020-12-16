Удмуртия за год увеличит поголовье в мясном скотоводстве почти на 70%

ИЖЕВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Фермерские хозяйства Удмуртии по итогам года увеличат поголовье в мясном скотоводстве для производства мяса высокого качества на 67% - до 2 тыс. голов, сообщила журналистам в среду вице-премьер республики - министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

"В республике мы начали развивать такую отрасль как мясное скотоводство. У нас поголовье на конец года, которое мы ожидаем, будет на уровне 2 тыс. голов. В основном это породы герефорд, подавляющее большинство особей. Прирастаем мы здесь с показателем 67% к началу года. В основном мясным скотоводством у нас занимаются крестьянские фермерские хозяйства и здесь серьезный толчок для этого направления дают гранты, которые предоставляются фермерам на развитие своего производства", - сказала Абрамова.

Она также отметила, что в целом объем производства мяса всех видов в регионе составит 188 тыс. т, что на 3% выше уровня прошлого года.

Ранее сообщалось, что Удмуртия намерена в 11 раз увеличить поголовье КРС для производства мяса высокого качества - с 906 до 10 тыс. голов.