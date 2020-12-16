В Красноярском крае после реконструкции открылся Козинский виадук

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Козинский виадук в Красноярском крае открылся в среду после реконструкции. Как в среду сообщается на сайте правительства РФ, целью модернизации виадука является увеличение провозной и пропускной способности участка, связывающего Западную и Восточную Сибирь.

"В формате телемоста состоялось открытие нового железнодорожного моста через Дон в Волгоградской области и реконструированного Козинского виадука в Красноярском крае. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров", - говорится в сообщении.

Как отметил Хуснуллин, объекты построены в рамках комплексного плана по модернизации инфраструктуры. "Сегодня открываются два важных железнодорожных моста, построенных в рамках комплексного плана по модернизации инфраструктуры России, который утвержден президентом. Большая работа сделана по строительству других объектов. Российские железные дороги, несмотря ни на какие сложности, со своей задачей в этом году справились", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Козинский виадук, который построили в 1964 году в ходе строительства "Трассы мужества" Абакан - Тайшет (Южно-Сибирская магистраль, идущая с запада на восток параллельно Транссибу), расположен на перегоне Джебь - Щетинкино в горном ущелье Западного Саяна.

Модернизация Козинского виадука началась в 2014 году в рамках инвестиционной программы "Комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет" и стала одной из составляющих проекта по строительству вторых главных путей на всей протяженности перевального перегона Джебь - Щетинкино, до настоящего времени остававшегося "узким горлышком" всего направления. "Цель капитальной реконструкции Козинского виадука - увеличение провозной и пропускной способности участка, связывающего Западную и Восточную Сибирь, в том числе для обеспечения возрастающих объемов перевозок грузов из Кузбасса на Дальний Восток", - отметили в кабмине.

Подчеркивается, что в результате реконструкции появилась возможность одновременного проследования тяжеловесных поездов по обоим путям Козинского виадука, что в два раза увеличивает пропускную способность перегона Джебь - Щетинкино. Кроме того, теперь по Козинскому виадуку можно пропускать грузовые поезда повышенного веса - до 7100 т (ранее - до 6030 т). Инвестиции в строительство вторых путей на этом участке составили 4,6 млрд рублей.