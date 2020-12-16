ОПЕК перенес празднование 60-летия организации на 2021 год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ОПЕК решил перенести празднование 60-летия основания организации с декабря до тех пор, пока не будут сняты ограничения из-за пандемии коронавируса, предварительно оно состоится в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил источник в секретариате.

"Перенесли на следующий год", - сказал он.

ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью государствами - Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позднее к ним присоединились и другие страны.

Сегодня в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. На ОПЕК приходится треть всей мировой добычи нефти.

Изначально мероприятия, посвященные 60-летию ОПЕК, планировалось провести в сентябре 2020 года в Багдаде, однако из-за эпидемиологической обстановки и транспортных ограничений встречу перенесли на декабрь. Как отмечалось ранее, праздничная встреча членов ОПЕК должна пройти в выставочном комплексе Al-Shaab в Багдаде, она должна включать не только министерские консультации, но и музыкальные и культурные мероприятия.