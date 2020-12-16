Оливер Стоун заявил, что преодолел скепсис в отношении будущего атомной энергетики

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун, который недавно приезжал в Россию, чтобы собрать материал для своего нового документального фильма, отметил, что пересмотрел свое отношение к атомной отрасли, сформировавшееся в период его молодости, когда не делали различия между ядерными бомбами и атомной энергией. Об этом он рассказал на Международной молодежной конференции NEXT в рамках эксклюзивного интервью во время пребывания в России.

"Мы не имели понятия об изменении климата и подобные заблуждения были у многих людей, которые становились активистами. Позже я общался с ними, и они радикально изменили свою позицию. И теперь они выступают против ядерного оружия, но за атомную энергию. Я с уважением отношусь к такой точке зрения", - сказал Стоун.

Он подчеркнул важность энергетики для развития всего человечества. "Возобновляемые источники энергии это прекрасно, и мы заинтересованы в их успешно развитии, но, в конце концов, нужно быть практичными. Будущим поколениям потребуются большие объемы энергии - в Индии, в Китае, во всех развивающихся странах мира. И у нас не получится обеспечить подобный спрос без значительных мощностей атомной энергетики. На данный момент атом - это лучшее и самое экономически выгодное средство обеспечить себя энергией в будущем", - отметил режиссер.

По его словам, он считает Россию самой продвинутой страной в развитии атомной энергетики. "Я купил книгу Джошуа Гольдштейна "Светлое будущее", и она как раз про атомную энергию. Именно по этой книге я сейчас снимаю документальный фильм. И одна из причин, почему я приехал в Россию, как раз чтобы посетить старые и новые объекты Росатома. Россия в этом плане одна из самых продвинутых, если не самая продвинутая страна, в развитии атомной энергетики", - сказал Стоун.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - автор сценария фильма "Полуночный экспресс", режиссер оскароносной картины "Взвод", продюсер, режиссер и автор сценариев лент "Рожденный четвертого июля", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". В последние годы внимание режиссера привлекает постсоветское пространство. В июне 2016 года он представил свой фильм "Украина в огне", повествующий об истории Украины с 1941 по 2014 годы. В сентябре 2016 года он закончил работу над фильмом о президенте РФ Владимире Путине. В России и мире его премьера состоялась 12 июня 2017 года.