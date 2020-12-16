Эксперт: строительство плавучих АЭС будет лучшим способом обеспечить всех чистой энергией

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Строительство плавучих АЭС, подобных российскому "Академику Ломоносову" будет лучшим способом обеспечить чистой энергией всех людей, в том числе жителей бедных стран. Такое мнение высказал в среду член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", президент научного совета по глобальным инициативам Томас Альберт Блис на Международной молодежной конференция NEXT 75, посвященной глобальным проблемам и вызовам, возникающим перед всеми жителями Земли.

"Если мы хотим использовать атомную энергию, как справиться со всеми проблемами - это вопросы безопасности, стоимости, времени строительства, ядерных отходов. Можно ли решить эти проблемы и сделать это без промедления? Ответ однозначный - да. Я считаю, что очень скоро это решение станет нашей реальностью. Самый быстрый способ обеспечить всех чистой энергией и решить эти проблемы - это построить на судах полностью автономные электростанции. <…> Пример - ПАТЭС "Академик Ломоносов", которая теперь обеспечивает электроэнергией город на северо-востоке России, ознаменовала новую эру в производстве энергии, которая может оказать серьезное влияние на [решение] проблемы глобальной бедности", - сказал Блис.

Он пояснил, что другие возобновляемые источники энергии, такие как ветряные турбины или солнечные батареи, менее эффективны. Например, если поставить задачу обеспечить всех жителей Земли таким количеством энергии, которая составляет примерно половину потребления гражданина США, то чтобы добиться этого с помощью ветряных турбин и солнечных панелей, нужно покрыть ими территорию размером с Южную Америку. При этом обеспечение людей в каждой стране доступной по цене энергией в изобилии - это базовый вопрос социальной справедливости, потому что наличие энергии - залог высокого уровня жизни, подчеркнул эксперт.

Многие правительства слишком бедны, чтобы строить крупные АЭС и оплачивать соответствующую инфраструктуру, а "плавучие электростанции могут обеспечить необходимую энергию без дополнительных затрат, потому что стоимость будет возложена на судовладельцев, а страна-клиент будет покупать электроэнергию", отметил Блис. Электроэнергия от плавучих АЭС может быть использована, в частности, для опреснения морской воды в интересах сельского хозяйства, что актуально для многих стран.

По экспертным оценкам, которые привел Блис, стоимость такой энергии будет менее $1 за Ватт, а значит, она будет дешевле, чем любой другой источник энергии. Используя уже существующие мощности верфей можно производить такие плавучие АЭС мощностью 400 ГВт каждый год. "И так всего за 10 лет все существующие в мире мощности по выработке электроэнергии из всех источников могут быть заменены чистой недорогой энергией", - заключил он.

Единственная в мире

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" введена в эксплуатацию в мае 2020 года на Чукотке.. Сегодня мощности атомной установки позволяют обеспечить электричеством и теплом более 100 тыс. потребителей - этого с лихвой хватает не только для города Певек, возле которого находится ПАТЭС, но и для всего удаленного полуострова. Важна работа "Академика Ломоносова" и для развития промышленности, поскольку Чукотка изолирована от единой энергосистемы России. Планируется, что плавучая атомная станция будет обеспечивать все крупные горнодобывающие месторождения округа.

"Академик Ломоносов" - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Плавучая атомная теплоэлектростанция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В настоящий момент ПАТЭС "Академик Ломоносов" - самая северная в мире атомная станция. Долгое время этот статус принадлежал Билибинской АЭС, также расположенной на Чукотке, в зоне вечной мерзлоты.