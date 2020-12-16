"Россети" в 2020 году увеличили число "умных" счетчиков в Нижегородской области в 1,5 раза

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" установила в 2020 г. 54,8 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии на территории Нижегородской области и увеличила их число до 164 тыс. шт. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"В 2020 году энергетики установили 54 800 "умных" счетчиков. Всего на территории Нижегородской области установлено 164 000 интеллектуальных приборов учета", - говорится в сообщении.

Ожидаемый объем инвестиционной программы региона 2020 года составит 4,88 млрд руб. с вводом 44,09 МВА трансформаторной мощности и 416 км ЛЭП.

Показатели Нижегородского филиала "Россети Центр и Приволжье" по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии улучшились на 46% и 30% соответственно по отношению к 2019 году, а количество технологических нарушений в 2020 году в сети 0,4 кВ и выше региона сократилось на 39% к 2017 году.

Группа в 2020 г. запустила два цифровых городских диспетчерских пункта - в Дзержинске и Арзамасе. Подстанции 220 кВ "Борская" и "Семеновская" стали пилотными площадками для внедрения комплексов релейной защиты на базе российского микропроцессора "Эльбрус". Также завершается реконструкция подстанции 110 кВ "Выездное". В результате замены трансформаторов мощность увеличится до 20 МВА, будет обеспечена 100% дистанционная наблюдаемость и управляемость электрической сети.

В рамках модернизации системы городского освещения в Арзамасе установлено 6 тыс. новых светодиодных фонарей. В результате проекта повысятся комфорт и безопасность городской среды, а затраты снизятся на 60% за счет применения энергоэффективного оборудования. Силами энергетиков в 2020 г. полностью восстановлена единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, построенная в конце 1920-х по плану ГОЭЛРО, уточнили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.