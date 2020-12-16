ЦБ рекомендовал банкам и брокерам не предлагать простым инвесторам сложные финпродукты

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Банк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг и банкам, которые выступают их агентами, не продавать неквалифицированным инвесторам сложные и рискованные финансовые инструменты до введения обязательного тестирования. Об этом говорится на сайте регулятора.

В перечень не рекомендованных к продаже инструментов вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады.

"Мониторинг регулятора показывает, что гражданам активно предлагаются различные облигации, размер выплат по которым зависит от конкретных обстоятельств (например от изменения цены нескольких базовых активов), другие сложные или структурные инструменты, а также комбинированные продукты, где одновременно с заключением договора банковского вклада приобретается инвестиционный инструмент", - сказано в сообщении ЦБ.

При этом финансовые посредники зачастую намеренно вводят клиентов в заблуждение, предоставляя искаженную информацию о характеристиках приобретаемого продукта и последствиях его покупки либо досрочной продажи. Тем самым граждане замещают сберегательные продукты инвестиционными вопреки своему риск-профилю и целям размещения средств.

"Банк России считает недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющим опыта инвестирования, сложные инвестиционные инструменты с высоким инвестиционным риском или сложными условиями определения размера дохода по ним, наличием плеча или содержащие иностранный элемент", - также сказано в сообщении.