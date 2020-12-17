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Власти 10 штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook

В иске утверждается, что компании договорились избегать конкуренции друг с другом в ряде сфер, касающихся рынка рекламы в интернете

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Группа американских штатов во главе с Техасом обвинила корпорацию Google в нарушениях антимонопольного законодательства, в том числе в договоренностях с компанией Facebook, которые якобы препятствуют честной конкуренции. Об этом говорится в исковом заявлении, опубликованном в среду генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном.

"Монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции", - подчеркнул он.

В иске утверждается, что Google и Facebook договорились избегать конкуренции друг с другом в ряде сфер, касающихся рынка рекламы в интернете. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на этом рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам. Компании якобы координировали свои действия, в частности, в том, что касается проведения аукционов, на которых распределялись заказы на рекламу. Как утверждается, Google и Facebook также пытались "манипулировать ценами" в указанной сфере.

В числе истцов, помимо Пакстона, указаны генпрокуроры штатов Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, а также Юта. Иск подан в федеральный суд Восточного округа штата Техас. Facebook в качестве ответчика не указана.

Представители Google заявили, что считают обвинения необоснованными. В корпорации отметили, что она вкладывала значительные средства в развитие рекламных технологий, что было полезной для потребителей и других компаний. "Мы будем решительно защищаться в суде от этих безосновательных обвинений", - подчеркнули в Google.

В октябре Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало иск к Google. Ее обвинили в "нанесении серьезного ущерба конкуренции" на онлайн-площадках. В числе истцов также были указаны 11 американских штатов: Арканзас, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Техас, Флорида и Южная Каролина. Американские СМИ отмечали тогда, что речь идет о крупнейшем антимонопольном иске за последние десятилетия.

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