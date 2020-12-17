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Торгпред США считает, что Байден должен будет принуждать КНР выполнять торговое соглашение

Ранее избранный президент США заявил, что первая фаза торговой сделки "провалилась". При этом демократ указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по ее изменению

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден должен будет принуждать власти Китая выполнять положения соглашения о первой фазе всесторонней торговой сделки между Пекином и Вашингтоном. Такое мнение выразил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

Говоря о том, что Китаю следует выполнять достигнутое между двумя сторонами соглашение, торгпред утверждал, что Байден должен "подвергать [Китай] жесткой критике в том, что касается первой фазы". При этом Лайтхайзер добавил, что КНР "достаточно хорошо" выполняла некоторые положения достигнутых договоренностей. "Я думаю, что по некоторым положениям они [Китай] проделали достаточно хорошую работу, а по другим - нет", - сказал он. Лайтхайзер утверждает, что Пекин сильно отстает от своих обязательств по закупкам в рамках соглашения, отчасти из-за распространения нового коронавируса.

"Я бы использовал [прописанный в соглашении] процесс урегулирования споров для решения конкретных вопросов, - полагает Лайтхайзер. - Я бы наверняка сохранил пошлины. Я думаю, если вы видите, что пошлины исчезают, это сигнал о том, что мы несерьезно относимся к пониманию того, что Китай - стратегический противник".

Торгпред также напомнил, что администрация нынешнего американского президента Дональда Трампа ввела пошлины на китайские товары объемом в $370 млрд.

По данным Reuters, введенные Вашингтоном пошлины стоили американским импортерам $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Эти тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост страны задолго до пандемии, считает агентство.

В августе Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с Китаем "провалилась". Но в декабре он указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)
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