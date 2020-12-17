Торгпред США считает, что Байден должен будет принуждать КНР выполнять торговое соглашение

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден должен будет принуждать власти Китая выполнять положения соглашения о первой фазе всесторонней торговой сделки между Пекином и Вашингтоном. Такое мнение выразил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

Говоря о том, что Китаю следует выполнять достигнутое между двумя сторонами соглашение, торгпред утверждал, что Байден должен "подвергать [Китай] жесткой критике в том, что касается первой фазы". При этом Лайтхайзер добавил, что КНР "достаточно хорошо" выполняла некоторые положения достигнутых договоренностей. "Я думаю, что по некоторым положениям они [Китай] проделали достаточно хорошую работу, а по другим - нет", - сказал он. Лайтхайзер утверждает, что Пекин сильно отстает от своих обязательств по закупкам в рамках соглашения, отчасти из-за распространения нового коронавируса.

"Я бы использовал [прописанный в соглашении] процесс урегулирования споров для решения конкретных вопросов, - полагает Лайтхайзер. - Я бы наверняка сохранил пошлины. Я думаю, если вы видите, что пошлины исчезают, это сигнал о том, что мы несерьезно относимся к пониманию того, что Китай - стратегический противник".

Торгпред также напомнил, что администрация нынешнего американского президента Дональда Трампа ввела пошлины на китайские товары объемом в $370 млрд.

По данным Reuters, введенные Вашингтоном пошлины стоили американским импортерам $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Эти тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост страны задолго до пандемии, считает агентство.

В августе Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с Китаем "провалилась". Но в декабре он указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.