РБК: банки в январе начнут передавать ФНС данные об электронных кошельках

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об открытии и закрытии физлицами электронных кошельков в "ЮMoney" (бывшие "Яндекс.Деньги"), "QIWI Кошелек", WebMoney и других сервисах, а также информацию об изменении их реквизитов. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на вышедшее указание ЦБ, которое устанавливает порядок передачи такой информации.

Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией. У сервисов кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция. Как объяснили изданию в ФНС, с 6 января у банков будет возможность сообщать сведения обо всех открытых и закрытых после 1 апреля электронных кошельках. Формы и форматы сообщений банка налоговому органу утвердили приказом ФНС от 28 мая, но он вступает в силу в январе, одновременно с указанием Банка России. Отсрочку в ФНС объяснили необходимостью дать время банкам на подготовку и сложной эпидситуацией.

Указание ЦБ разработали в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 апреля этого года. Однако банки не смогли начать делиться данными с Федеральной налоговой службой в установленный срок, так как не был принят специальный нормативный акт, который указывает, в каком формате это нужно делать, отмечала Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

Представитель WebMoney прокомментировал РБК, что в настоящее время банки в отсутствии подтвержденной процедуры взаимодействия с ФНС не передают информацию о кошельках. "Указание Банка России устанавливает технические требования к передаче данных в налоговые органы. Без них кредитные организации не могли подготовить свои информационные системы к интеграции с государственными органами. То есть требование передавать данные было, но как его исполнить - не детализировалось", - объяснил исполнительный директор АЭД Павел Шуст. Он отметил, что указание было опубликовано довольно поздно. "Начать передачу сведений надо уже с 6 января, времени осталось мало, для многих участников рынка эта подготовка требует довольно больших ресурсов. Поэтому мы взаимодействуем с регуляторами, чтобы уже в январе это информационное взаимодействие было налажено", - рассказал изданию Шуст.

Банки уже в обязательном порядке передают в налоговую службу сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц и изменении их реквизитов. Также ФНС может запрашивать данные о движении денежных средств и остатках на счете в рамках проверки физлица или его контрагента, но только по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.

РБК направил запрос в ЦБ.