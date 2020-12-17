Власти Петербурга планируют использовать японские технологии для борьбы с пробками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют использовать японские технологии для борьбы с пробками в городе в рамках реализации проекта "Умный город". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Санкт-Петербургский транспортный комплекс рассчитывает на опыт японских коллег в деле решения насущных проблем, свойственных крупнейшим мегаполисам мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Петербурге существуют проблемы заторов в улично-дорожной сети, невысокого уровня спроса на передвижение на общественном транспорте, трудности парковки, а также перегруженности трафика как в центре, так и на въезде в город. Однако, как отмечают в пресс-службе, решению транспортных проблем содействует развитие метрополитена и наземного электрического транспорта.

Петербург вошел в число пилотных городов по реализации российско-японских проектов цифровизации летом 2019 года. В городе планируется внедрить удаленный мониторинг состояния зданий, "умное" освещение, счетчики и светофоры, японские методы очистки сточных и дождевых вод.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта субъекты разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Предполагается, что российско-японская программа будет способствовать реализации новой модели транспортного обслуживания населения Петербурга, которую планируется внедрить к 2022 году. Транспортная реформа отдаст приоритет общественному транспорту перед личным. Также она предусматривает расширение зоны парковок, увеличение количества остановок, обновление автопарков, создание системы единых условий проезда.