Германия предоставит Украине льготный кредит на €215 млн

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Германия предоставит Украине льготный кредит почти на €215 млн на реализацию инвестиционных проектов. Об этом в четверг сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Соглашение предусматривает предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до €214,6 млн, которые могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе на поддержку муниципалитетов", - говорится в сообщении. По данным Минфина, средства также могут быть направлены в энергетику, поддержку малого и среднего бизнеса или реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

Кредиты будут предоставлены на 30 лет, с 10-летним льготным периодом. Процентная ставка - 2% годовых.

Кроме того, соглашение предусматривает выделение €40 млн на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых €30,5 млн направят на улучшение системы профессионального образования и систем местного самоуправления на Украине.