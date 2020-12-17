ТАСС, 17 декабря. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов сохранен в объеме £895 млрд, сообщается на сайте регулятора.

"На своем заседании, завершившемся 16 декабря 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%", - сказано в сообщении.

Комитет также проголосовал сохранение объема закупок активов, финансируемых за счет эмиссии Центрального банка, на уровне £20 млрд, а также за продолжение программы по покупке гособлигаций на сумму £100 млрд. Кроме того, регулятор начал ранее объявленную программу покупки государственных облигаций Великобритании на £150 млрд.

"Главной новостью после ноябрьского отчета стало успешное испытание некоторых вакцин против COVID-19 и первоначальные планы по их широкому распространению в первой половине 2021 года. Это, вероятно, снизит риски ухудшения экономических перспектив, ранее определенные комитетом", - сообщил регулятор.

Тем не менее, на недавнюю мировую активность повлияло увеличение числа случаев COVID-19 и связанное с этим повторное введение ограничений. Рост ВВП в Великобритании в IV квартале 2020 года, вероятно, будет немного слабее, чем ожидалось во время ноябрьского отчета, добавили в Банке Англии.

В комитете отметили, что перспективы экономики остаются очень неопределенными и MPC продолжит внимательно следить за ситуацией. В случае ухудшения прогноза по инфляции, комитет готов предпринять дополнительные меры. Кроме того, в Банке Англии не намерены ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства прогресса в устранении последствий пандемии и устойчивом достижении 2% целевого показателя инфляции.