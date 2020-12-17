ОНФ проверит применение норм, касающихся ограничений на выброс вредных веществ в воздух

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены провести мониторинг применения норм, ограничивающих вредные выбросы при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки "Экология" Елена Цунаева в ходе обсуждения ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны обратить внимание на историю, связанную с режимом неблагоприятных метеорологических условий. В ближайшее время мы намерены промониторить правоприменительную практику введения этого режима и сформировать свои предложения", - сказала Цунаева.

Она уточнила, что этот режим обязывает предприятия сокращать выбросы, если из-за погоды возникает угроза того, что вредные вещества не будут рассеиваться в атмосфере.

В ходе пресс-конференции Путин рассказал о том, что в России создается система датчиков для мониторинга состояния воздуха в городах, где находятся предприятия, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду.