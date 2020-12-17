"Аэрофлот" передаст 42 SSJ 100 авиакомпании "Россия"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании "Аэрофлот" принял решение о передаче 42 самолетов Sukhoi Superjet 100 дочерней авиакомпании "Россия", следует из сообщения компании.

Уточняется, что 17 судов будут переданы "России" в сублизинг. Кроме того, в сублизинг будут переданы 20 самолетов, "являющихся предметом лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным между "Аэрофлот" и "ВЭБ-лизинг". Еще пять лайнеров будет передано по договорам лизинга, заключенным с "Авиапрофлизингом".

Ранее издание РБК сообщало, что "Аэрофлот" планирует передать дочерней авиакомпании "Россия" самолеты SSJ 100 из своего парка до конца 2022 года. На данный момент у "Аэрофлота" есть 54 SSJ 100.

SSJ 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. Идея передать "России" часть самолетов SSJ 100 из парка "Аэрофлота" обсуждается с 2015 года.