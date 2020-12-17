В Коми ограничили продажу алкоголя в жилых домах

СЫКТЫВКАР, 17 декабря. /ТАСС/. Госсовет Коми принял дополнительные ограничения на продажу алкоголя в жилых домах и во дворах. Поправки в действующий региональный закон были приняты большинством голосов на заседании в четверг.

"Устанавливается дополнительное ограничение розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 30 кв. м", - озвучил поправки зампредседателя Госсовета Сергей Артеев.

Поправки были вызваны тем, что на данный момент есть масса жалоб жителей на работу кафе, баров и других заведений, торгующих алкоголем, которые расположены в жилых домах. По данным МВД по региону, в Сыктывкаре в 2019 году и с начала 2020 года зарегистрировано более 50 таких жалоб, в Воркуте - 215, а количество нарушений, связанных с незаконной продажей алкоголя, возросло в прошлом году с 410 до 777. Поэтому администрации муниципалитетов предложили установить требования к таким барам и кафе - не менее 30 кв. м общей площади. Таким образом, в городах и районах намерены избавиться от рюмочных и "наливаек".

По словам Артеева, запрет может привести к закрытию 11 из 75 таких заведений в Коми. В то же время ограничение сократит число недобросовестных предпринимателей и предприятий общепита, позволит предупредить нарушения общественного порядка, обеспечит спокойное проживание жителей. Большинство парламентариев поддержали изменения в закон.