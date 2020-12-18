Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке, спустили на воду

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Первое краболовное судно, построенное на Дальнем Востоке по программе "квоты под киль", спустили на воду в пятницу на доковой набережной "Восточной верфи" во Владивостоке.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

"Сегодня знаменательный день - мы вместе с вами спускаем на воду флагмана серии судов из пяти краболовов, мы выполняем поручение президента РФ по диверсификации, по строительству гражданского флота на мощностях одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса и судостроения Приморского края. Оно знаменательно еще и потому, что это начало реализации проекта "квоты под киль", - сказал на церемонии спуска судна на воду министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Крестной матерью судна стала начальник юридического департамента группы компаний "Сигма Марин Технолоджи" Екатерина Завадская. Краболов назвали "Охотск" в честь первого российского города на Дальнем Востоке. Закладка судна состоялась в ноябре 2019 года, в церемонии принимал участие вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Передать готовое судно заказчику, группе компаний "Сигма Марин Технолоджи", планируется в сентябре 2021 года.

На "Восточной верфи" построят пять судов проектов для добычи живого краба и производства готовой продукции. В 2021 и 2022 годах планируется сдать по одному краболову, еще два - в 2023, пятый краболов намечено передать заказчику в 2024 году. Четыре судна передадут "Сигма Марин Технолоджи", одно строится по заказу компании-резидента свободного порта Владивосток "Восход".

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. По условиям аукциона крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.