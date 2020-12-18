Власти регионов ДФО договариваются с магазинами о фиксации цен на основные продукты

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти регионов Дальневосточного федерального округа фиксируют цены на социально значимые продукты, чтобы не допустить их подорожания. Об этом сообщили в пятницу пресс-службы региональных правительств.

9 декабря президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. На ежегодной пресс-конференции в четверг президент сказал, что проблема с ростом цен на продукты питания в России его задела, особенно с учетом рекордного урожая зерна, и заявил, что цены на подсолнечное масло и сахар должны снизиться в течение нескольких дней в ответ на заключение соглашений между ретейлерами, поставщиками и ведомствами.

"Жители края могут приобрести килограмм сахара за 46 рублей, подсолнечного масла - от 85 рублей за литр. Социальные цены зафиксированы региональной программой "Доступное Приморье". Как сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли, в программе участвуют почти 120 магазинов крупных торговых сетей "Реми", "Фреш-25", "Самбери", "Парус" и "Михайловский". Приморцы могут приобрести ряд базовых продуктов питания по сниженным ценам", - сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

Соглашение с крупными торговыми сетями о фиксации цен на социально значимые товары заключили и власти Камчатки. В список вошли 24 позиции, сообщила пресс-служба краевого правительства. Кроме того, в крае действует "камчатская социальная карта". Ее обладатели, льготные категории населения, могут приобретать продукты в пяти магазинах города со скидкой до 20%.

На личный контроль рост цен взял губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Ранее он провел встречу с руководителями торговых сетей, где предложил местным предпринимателям заключить соглашение и зафиксировать минимальную наценку на социальный набор продуктов питания с 1 января, когда вырастут железнодорожные тарифы. Сами бизнесмены объяснили подорожание продуктов объективными причинами, в том числе ростом цен в оптовом звене и ростом тарифа на электроэнергию. Так, цена на хлеб в 2020 году в ЕАО поднималась дважды.

В Забайкалье рост цен на базовые продукты не отмечается, рассказал министр экономического развития региона Александр Бардалеев: "Мы точно можем сказать, что на эти группы товаров цены уже долгое время держатся на одном уровне. Еженедельно министерство экономики докладывает, какие продукты подорожали, а какие стоят дешевле. В Забайкалье незначительный рост цен произошел на овсяную крупу, воду и черный чай. Подорожание от 2 до 7%. Общая картина благополучная, никакого скачка в цене нет".