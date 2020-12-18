"Известия": в гаджетах появится приложение с бесплатными сайтами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Перечень российского программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах, будет содержать не более 27 приложений, в числе которых приложение, объединяющее сайты с бесплатным доступом. Об этом в пятницу сообщила газета "Известия".

По данным газеты, в перечень уже вошли "Яндекс.Браузер", поисковая система "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", "OK Live" (пользовательское видео), "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойОфис Документы" (для мобильных устройств), "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" (для десктопа), Kaspersky Internet Security, Mir Pay (приложение платежной системы "Мир") и "Госуслуги". Также в списке появится агрегатор ресурсов "Доступного интернета". Изданию подтвердили подачу заявки о включении в перечень приложений "Газпром-Медиа Холдинга", "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), "Триколора", "Ростелекома", "Мегафона" и "НТВ Плюс". Четких сроков отбора пока нет.

Компании ASUS и Lenovo Russia заявили о готовности установить российский софт на устройствах, произведенных в 2021 году и поставляемых в страну.

Эксперимент Минцифры проходит с 1 апреля, в его рамках крупнейшие российские операторы - "Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон", "Эр-Телеком Холдинг", а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли сервисы "Яндекса", Mail.ru Group (соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

В середине ноября Минцифры РФ начало прием заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке на электронных устройствах. В отборе участвовали разработчики различных программ, включая браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые и облачные сервисы, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, социальные сети, офисное программное обеспечение, антивирусные программы, а также программы для использования платежной системы "Мир" и приложения, обеспечивающие взаимодействие с государством в части госуслуг. Бесплатная первичная загрузка, использование и обновления приложения - необходимый для участия критерий. Однако у разработчика есть право предлагать дополнительный платный функционал в программах.