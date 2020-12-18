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Шереметьево планирует открыть первую взлетно-посадочную полосу после ремонта 24 декабря

ВПП-1 была закрыта в январе 2020 года

МОСКВА, 18 декабря./ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево введет в эксплуатацию после реконструкции первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) 24 декабря, сообщается на сайте аэропорта.

ВПП-1 была закрыта в январе 2020 года. Работы предполагали полную разборку и новое строительство полноценной цементобетонной ВПП длиной 3550 м и шириной 60 м.

В мероприятии запланировано участие министра транспорта РФ Виталия Савельева, других официальных лиц, руководства аэропорта Шереметьево и авиакомпаний. Первый рейс будет выполнен авиакомпанией "Аэрофлот".

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