"Сафмар ФИ" выкупает акции у несогласных с крупной сделкой по 519,2 рубля

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Сафмар финансовые инвестиции" одобрил цену выкупа акций у несогласных с крупной сделкой в размере 519,2 рубля за одну штуку, сообщила компания.

Компания созывает 20 января 2021 года внеочередное собрание акционеров, чтобы получить одобрение ряда сделок. Реестр для участия в этом собрании закрывается 28 декабря 2020 года.

"В соответствии с требованиями закона об АО, отчетом независимого оценщика, а также учитывая средневзвешенную цену акций общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" в размере 519 рублей 20 копеек", - отмечается в сообщении.

"Сафмар финансовые инвестиции" - это публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор экономики. Он объединяет лизинговые, страховые, пенсионные и брокерские активы. Холдингу принадлежат: лизинговая компания "Европлан", НПФ "Сафмар" (в марте 2019 года к нему бы присоединен НПФ "Доверие"), НПФ "Моспромстрой-фонд", 49% акций Страхового дома "ВСК", 75% кредитного брокера "Директ кредит".