РБК: Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минпромторг выступил против запрета в России и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Об этом в пятницу сообщает издание РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания с участием представителей стран ЕАЭС и компаний из стран - участниц союза, состоявшегося 16 ноября.

Госкомитет Белоруссии по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) в целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации.

Речь идет о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, этикетках из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковке из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковке из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты). Инициатива предложена в рамках изменений в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС "О безопасности упаковки".

Представитель Евразийской экономической комиссии подтвердил изданию факт совещания, но отказался комментировать детали. Он отметил, что Госкомитет Белоруссии по стандартизации является ответственным за разработку изменений в Таможенный регламент по безопасности упаковки.

Почему Минпромторг выступил против запрета

Белорусские чиновники объяснили запрет оборота пластиковой упаковки тем, что она не подлежит переработке или загрязняет природу, рассказал РБК Петр Бобровский, председатель технического комитета "Упаковка" Росстандарта, который участвовал в совещании.

Как указано в протоколе совещания и приложенной к нему справке, Минпромторг выступил против большинства предложений Белоруссии - запрета полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрометров, биоразлагаемой упаковки и упаковки из вспененного полистирола - по следующим причинам: во-первых, этот запрет не аргументирован надлежащим образом и сначала нужно изучить его влияние на рынки стран ЕАЭС. Вместо запрета полиэтиленовых пакетов российское ведомство предлагает использовать механизм расширенной ответственности производителя, вводить налоги для производителей упаковки из пластика и т. д. Во-вторых, это нарушение установленных санитарно-эпидемиологических мер, в том числе связанных с пандемией COVID-19. Например, маски нужно выбрасывать в контейнер только в завязанных пластиковых пакетах, указывает Минпромторг.

"При пандемии коронавируса запретить полиэтиленовые пакеты - значит нарушить требования гигиены и безопасности. Мясную продукцию и ряд фруктов в бумагу упаковать нельзя. К тому же раздельно собранные пакеты являются востребованным вторичным сырьем", - пояснил РБК Бобровский.

Также запрет противоречит законодательству о защите прав потребителей. Отказ от этих видов упаковки может привести к необоснованным дополнительным расходам предприятий и росту цен на товары в такой упаковке.

В июне 2019 года Дмитрий Кобылкин, который на тот момент возглавлял Минприроды РФ, выступил против запрета пластиковой посуды по тем же причинам. "Если мы сейчас возьмем и просто запретим пластиковую посуду, то оставим без работы заводы, которые это все производят, и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя", - говорил он в интервью РБК. Чиновник тогда предложил отказываться от пластиковой посуды постепенно - по 10% в год - для защиты окружающей среды.

Как участники рынка относятся к замене пластика

Участники совещания поддержали запрет наклейки этикеток из ПВХ на пластиковые бутылки: это учтено в проекте новой редакции Таможенного регламента. Но в протоколе не говорится, когда этот запрет начнет действовать. Такие этикетки следовало бы запретить уже потому, что без нее пластик прекрасно перерабатывается, а с ней уходит на свалку и загрязняет природу, говорит глава Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. По его словам, альтернативой могут стать надписи, нанесенные на бутылку краской, или бумажные этикетки.

Центр аналитических исследований "Эколайна" (крупный оператор по обращению с отходами) в результате изучения морфологии содержимого контейнеров для вторсырья определил, что более чем на 50% - это пластиковая упаковка. Причем половина этого пластика не перерабатывается. "Самая многочисленная из неперерабатываемых фракций - одноразовые пакеты-майки. За год только в Москве их выбрасывают более миллиарда штук", - отметила заместитель директора "Эколайна" Елена Вишнякова. По ее словам, переработчики отказываются иметь дело с тонкими пластиковыми пакетами из-за многообразных вариаций биоразлагаемых и компостируемых пластиков в них.