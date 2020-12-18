Госдума в 2020 году ждет снижение экспорта трубопроводного газа на 16%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Экспорт российского трубопроводного газа в дальнее зарубежье на фоне пандемии коронавируса по итогам 2020 года может упасть на 16% по сравнению с показателями 2019 года - до 184,5 млрд куб. м. При этом незначительный прирост экспорта ожидается в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ), заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в рамках конференции 18-го международного форума "Газ России 2020".

"Сильнее всего пандемия ударила по нашему трубопроводному экспорту [газа]. Экспорт газа в 2020 году ожидается в объеме 184,5 млрд. куб. м, что на 16% ниже уровня 2019 года. При этом есть небольшой рост экспорта российского СПГ, и мы где-то выйдем на цифру более 30 млн тонн. Годом ранее было 29 млн тонн. По сути, это весь СПГ, который производится в России", - сказал Завальный.

Он уточнил, что средняя экспортная цена на газ для дальнего зарубежья по итогам этого года составит $130 за 1 тыс. куб. м против $205 в 2019 году. "В 2021 году экспортная цена на газ для дальнего зарубежья прогнозируется на уровне $153,7 за 1 тыс. куб. м", - добавил он.

В конце ноября начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов говорил, что "Газпром" по итогам 2020 года поставит в Европу 171-172 млрд куб. м газа. По его словам, средневзвешенная цена поставок газа в Европу в 2020 году составит $128-130 за 1 тыс. куб. м.