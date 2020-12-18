Комитет Госдумы одобрил законопроект о распределении сервисных рисков при добыче нефти

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который дает возможность заключать соглашения о сервисных рисках при добыче углеводородного сырья в России в составе консорциумов. Предполагается, что закон позволит распределять ответственность при добыче нефти и газа, в том числе на шельфе страны. Документ был инициирован правительством РФ.

В документе отмечается, что в российском законодательстве отсутствуют "приемлемые формы осуществления совместной деятельности" при добыче углеводородного сырья. Между тем перед Россией стоит задача привлечь частные, в том числе иностранные, инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов, а также ресурсов континентального шельфа, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон, в случае его принятия, поможет компаниям, работающим в составе консорциумов, прописывать механизм распределения рисков и доходности от добычи углеводородов в России, не ссылаясь на иностранное право, как это происходило до сих пор.

"Принятие законопроекта позволит также повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов, осуществляющих вложения в нефтегазовую отрасль", - считают авторы законопроекта.

Так, право собственности на добытое сырье возникает у той стороны, которая имеет лицензию на разрабатываемый участок. Право на сырье переходит к оператору проекта только в ходе распределения результатов совместной деятельности и только в той части, которая определена соглашением, сообщается в проекте закона.

Возможные стороны соглашения

"Законопроект предусматривает, что сторонами соглашения о сервисных рисках могут быть юридические лица, созданные по российскому праву, а также не исключает возможности вступления иностранных юридических лиц в такие соглашения", - отмечается в документе. Кроме того, каждый участник соглашения об управлении "финансирует часть расходов в определенной доле от общих расходов и получает такую же долю в компенсационной части распределяемых ресурсов или доходов от их реализации".

Сервисная модель контрактов предполагает участие компаний в качестве инвесторов и разработчиков ресурсов. Взамен государство в случае успешной реализации проекта возвращает им вложенные инвестиции плюс вознаграждение.

Предусматривается, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 января.