Силуанов призвал регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Минфина Антон Силуанов призывает регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств - "нужно пускать деньги в экономику".

"Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, чтобы они давали прирост экономический в регионах", - сказал Силуанов, выступая на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.