{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Силуанов призвал регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств

Министр финансов РФ Антон Силуанов Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Минфина Антон Силуанов призывает регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств - "нужно пускать деньги в экономику".

"Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, чтобы они давали прирост экономический в регионах", - сказал Силуанов, выступая на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с 7 декабря
Читать полностью