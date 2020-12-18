Посол РФ заявил, что запрос Минска по ценам на нефть в 2020 году был полностью учтен

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Россия полностью учла в 2020 году запрос Белоруссии по ценам на нефть. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью белорусскому изданию "Звезда".

"Должен отметить: запрос белорусской стороны по ценам на нефть в этом году был учтен российскими партнерами на сто процентов. Все, что запрашивалось белорусским руководством по этой теме, было услышано", - цитирует его издание.

По словам Мезенцева, была определена максимально льготная цена с учетом "нефтяной конъюнктуры", которая складывалась на внешних рынках. "Россия пошла на беспрецедентные меры в рамках поддержки межбюджетных отношений", - подчеркнул он.

Коснувшись вопроса ценообразования на газ, посол отметил, что Россия не раз слышала от белорусских партнеров о высокой цене и случаях, когда спотовая цена в Европе была ниже цены, зафиксированной договором между странами в феврале 2020 года. Но были и "иные случаи, когда российская цена была значительно ниже европейской". Мезенцев указал, что основанная на рыночных принципах экономика России и Белоруссии - это "экономика договора, который стороны обязаны исполнять". "Пока нет выхода на единый рынок нефти и газа, естественно, не исключен спор хозяйствующих субъектов", - заключил он.

В этом году Москва и Минск лишь в конце марта договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику нефти, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Ранее из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у поставщиков в Азербайджане, Норвегии, Саудовской Аравии, США. В конце марта Москва и Минск договорились о возобновлении поставок нефти крупными российскими компаниями.

По словам председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, цена на российский газ, поставляемый в Белоруссию, в 2021 году не должна превысить показатели этого года - $127 за 1 тыс. куб. м.