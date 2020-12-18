Предприятия Кубани в 2020 году произвели рекордные 1,5 млн тонн молока

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн тонн молока произвели предприятия Краснодарского края в 2020 году. Это наилучший результат за последние 10 лет, сообщил в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Несмотря на все сложности, край продолжает достигать рекордных показателей в развитии сельского хозяйства. На Кубани произведено свыше 1,5 млн тонн молока - это лучший результат за последние 10 лет", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что таких результатов удалось достигнуть за счет увеличения поголовья коров более чем на 1,3 тыс. Также он отметил, что хозяйства Краснодарского края на 70% используют высокомолочные породы.

"В этом году мы не сократили господдержку, даже на 20% увеличили субсидирование на реализованное молоко. Объем этого вида поддержки превысил 1 млрд рублей", - добавил глава региона, отметив, что деньги позволили фермерам провести модернизацию ферм и закупить новое оборудование. Также губернатор обратил внимание на то, что в следующем году не планируется уменьшать объемы господдержки.

О животноводстве на Кубани

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в России - 313,5 тыс. тонн. Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в стране, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с $26 млн до 27 млн благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".