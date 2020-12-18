ЦБ готов обсудить с Росстатом включение цен на аренду при расчете инфляции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России готов обсудить с Росстатом включение цен на недвижимость и аренду в методологию расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, многие страны, в том числе и Россия, сталкиваются с проблемой, когда методология расчета ИПЦ может не учитывать изменения. Это связано с тем, что достаточно динамично меняется структура потребления.

"Что касается цен на недвижимость и аренду, та же тема обсуждается и в других странах. Мне кажется, это требует дополнительной дискуссии. Чтобы росстатовский индекс достоверно отражал, что происходит с ценами, ценовым влиянием, нужно периодически производить такую оценку и вводить изменения, если это будет необходимо. Мы к такой дискуссии тоже готовы", - сказала Набиуллина.

В настоящее время Росстат отслеживает широкий спектр товаров и услуг - 102 позиции еженедельно и 520 ежемесячно. Этот список шире, чем базовый потребительский набор, и позволяет оценивать темпы роста цен на ряд популярных товаров. Кроме того, в настоящее время еженедельно учитывается динамика изменения стоимости товаров и услуг в более чем 83 тыс. торговых точек, которые находятся в 282 городах всех регионов страны.