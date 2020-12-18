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Власти Липецкой области будут выплачивать гранты бизнесу за трудоустройство инвалидов

Размер грантов составит до 500 тыс. рублей

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области будут выплачивать гранты предпринимателям за трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил в пятницу глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с участниками клуба предпринимателей области.

"Бизнесмены, которые берут на работу инвалидов, могут получить финансовую поддержку, средства на эти цели в 2021 году получим из федерального бюджета, это будут гранты до 500 тыс. рублей", - сказал Артамонов. Таким образом он отреагировал на предложение представителя аутсорсингового кол-центра, который выразил интерес к трудоустройству инвалидов, однако для этого необходимы дополнительные офисные помещения. "Ваше предложение интересное и своевременное, вы нам интересны с точки зрения предоставления новых рабочих мест, особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья", - заметил глава региона.

Кроме того, участники встречи поделились идеями по развитию туризма в регионе и службы доставки фермерских продуктов, предложили открыть площадку для автомногоборья, где состязаться в автомастерстве смогут взрослые и дети. "Качественный сервис, развитие спорта и туризма, новые рабочие места - нам интересны проекты, которые смогут улучшить качество жизни населения",- заключил Артамонов.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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