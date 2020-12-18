Первые конкурсы по СПИК 2.0 пройдут в химпроме и сельхозмашиностроении

МОСКВА, 18 ДЕКАБРЯ. /ТАСС/. Минпромторг РФ проведет первые четыре конкурса на заключение специнвестконтрактов СПИК 2.0 в области химпрома и сельскохозяйственного машиностроения, говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России принял решение о запуске первых четырех открытых конкурсных отборов на заключение СПИК 2.0 в отношении технологий в области сельхозмашиностроения и химпрома, в настоящее время в проработке находится еще ряд предложений",- отмечается в сообщении.

Конкурсная документация по уже принятым решениям о конкурсах будет утверждена и опубликована до 21 января.

Как напомнил Минпромторг, в рамках СПИК 2.0 целью инвестпроекта обязательно должна являться разработка, трансфер или внедрение современной технологии из утвержденного правительством перечня.

В начале декабря правительство утвердило перечень технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0. В перечень попали более 600 технологий из различных отраслей, в том числе энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности, производства газовых турбин большой мощности, конверсии дизельных автомобильных двигателей для работы в комбинированном режиме на газомоторном и дизельном топливе.

СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

По сравнению с первыми специнвестконтрактами СПИК 2.0 действуют в два раза дольше — 20 лет вместо 10. Кроме того, здесь нет требований по нижней границе инвестиций проекта, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, предоставляются льготы по налогу на прибыль.