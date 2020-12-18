ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на биржевые бонды

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-23, которые номинированы в долларах с расчетами в рублях. Спрос российских инвесторов превысил 450 млн долларов, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Книга заявок по выпуску была открыта 15 декабря 2020 г. с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,25-3,5% годовых и объемом размещения от 200 млн долларов США. Общий спрос российских инвесторов превысил 450 млн долларов США, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 350 млн долларов США, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,28% годовых", - отмечается в сообщении.

В сделке приняли участие более 20 российских институциональных инвесторов. Структура спроса: банки - 81%, управляющие компании - 6%, страховые компании - 3%, инвестиционные компании - 5%, физические лица - 5%. Расчеты по сделке будут проведены 23 декабря, уточнили в ВЭБ. Организаторы выпуска - "ВТБ капитал" и Промсвязьбанк.

"ВЭБ.РФ впервые за последние три года предложил российским инвесторам долговой инструмент, позволяющий зафиксировать привлекательную валютную доходность на пятилетний срок. Проявленный инвесторский спрос, в том числе со стороны физических лиц, позволил нам трижды в процессе формирования книги заявок снижать диапазон ставок. Размещение показало, что в условиях низкой доходности валютных депозитов локальные валютные инструменты ВЭБ.РФ являются востребованным инвестиционным продуктом для участников рынка", - прокомментировал размещение старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский, слова которого привела пресс-служба госкорпорации.