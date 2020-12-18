Производитель мороженого в Татарстане получит займ от Фонда развития моногородов

ТАСС, 18 декабря. Производитель мороженого "Челны Холод" в моногороде Набережные Челны Республики Татарстан получит беспроцентный займ в размере 250 млн рублей от Фонда развития моногородов (Моногорода.рф). Средства будут направлены на увеличение производственных мощностей цеха мороженого, сообщает пресс-служба администрации города.

"Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ компании из Набережных Челнов Республики Татарстан на увеличение производственных мощностей цеха мороженого. Сумма займа составит 250 млн рублей. Соответствующее соглашение подписали зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и финансовый директор ОАО "Челны Холод" Владимир Фролов", - говорится в сообщении.

Как рассказал представитель компании, в результате будет запущено современное высокотехнологичное производство мороженого - единственное в регионе. "В дальнейшем будем расширять ассортимент своей продукции и продолжать плотное сотрудничество с федеральными сетями, чтобы наше мороженое было представлено в каждом магазине страны", - сказал Фролов, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточнили в администрации, за счет средств фонда будет приобретено оборудование для фасовки и упаковки мороженого в вафельные стаканчики и рожки. Планируется, что по итогам реализации инвестиционного проекта будет создано более 20 рабочих мест, в моногород привлекут свыше 1 млрд рублей инвестиций.

"Челны Холод" является одним из крупнейших российских производителей мороженого, ассортимент которого насчитывает более 130 наименований.