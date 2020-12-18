Минпромторг: рост инвестиций в лесную промышленность РФ превысил прошлогодние показатели

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сохранившийся рост инвестиций в лесопромышленный комплекс России, несмотря на пандемию, можно считать главным достижением в 2020 году, сказал ТАСС статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В Минпромторге подвели итоги года по исполнению поручений президента РФ Владимира Путина о декриминализации и развитии лесопромышленного комплекса (ЛПК). В министерстве также разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса в сфере ЛПК, новые правила исключения из перечня приоритетных инвестпроектов, редактируется Стратегия развития лесопромышленного комплекса на ближайшее десятилетие, сообщил Евтухов.

В конце сентября Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в рамках которого Минмпромторгу был дан ряд поручений. В частности, министерству поручили установить требования об оснащении лесозаготовительной и лесовозной техники специальными техническими средствами глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), ужесточить контроль за реализацией приоритетных инвестпроектов (ПИП) в области освоения лесов, разработать меры поддержки малых и средних предприятий. Кроме того, президент поручил доработать до конца этого года Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года.

"Необходимы изменения технических регламентов на уровне ЕврАзЭС [Евразийское экономическое сообщество]. Такие предложения уже проработаны с российскими ведомствами, и Минэкономразвития выносит их для обсуждения на уровне наших партнеров", - рассказал Евтухов, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится выполнение поручения по оснащению техники средствами ГЛОНАСС.

Такая модернизация системы лесозаготовительной и лесовозной техники позволит обеспечить контроль за работой и движением техники в автоматическом режиме, отмечают в Минпромторге.

Ужесточение контроля

В рамках выполнения второго поручения президента об ужесточении контроля за реализацией приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов предполагается, в частности, предусмотреть усиление ответственности инвесторов за нарушения и ввести раздельный бухгалтерский учет.

"Сейчас уже в высокой стадии готовности находится проект <...> с большим пакетом изменений в постановление правительства России <...>. Этот документ поможет и субъектам РФ, и Минпромторгу усилить контроль за реализацией проектов и даже, в особо запущенных случаях, позволит Минпромторгу сверху, самостоятельно принимать решение об исключении проекта, который не выполняется, из перечня приоритетных инвестпроектов", - сообщил Евтухов.

Он отметил, что необходимость данной инициативы показала и большая комплексная проверка министерством в сотрудничестве с правоохранительными органами всех проектов в регионах на предмет добросовестности реализации инвестпроектов, стартовавшая в 2019 году.

Модернизация Стратегии развития лесного комплекса

По мнению Минпромторга, нынешняя Стратегия уже демонстрирует хорошие результаты и состоятельна по многим пунктам, но все-таки требует определенной доработки и обновления. В связи с этим министерство совместно с Минприроды России планирует внести изменения в документ. Приоритетом станет создание экономики замкнутого цикла на возобновляемых лесных ресурсах.

Кроме того, определен вектор развития лесопромышленной экономики. "У Минпромторга России и бизнес-сообщества есть понимание, производство каких продуктов перспективно на ближайшее десятилетие - это целлюлоза, картон, упаковка, тиссью [тонкая бумага санитарно-гигиенического назначения]", - отметил Евтухов.

Также Стратегией определены ключевые лесные регионы для строительства новых предприятий: Красноярский край, Иркутская область, Северо-Запад России. Основными зарубежными рынками сбыта, согласно Стратегии, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Узбекистан, Ближний Восток.

Поддержка бизнеса

Минпромторгом по результатам проведенных совещаний с представителями "лесных" субъектов РФ, представителями бизнеса, разработан проект специальной программы Фонда развития промышленности (ФРП), в рамках которой предприятиям будет предоставлена возможность на льготных условиях приобретать весь комплекс необходимого оборудования. Участвуя в программе, предприятия смогут приобретать с помощью льготных кредитов как основное оборудование (лесопильные линии, сушилки, сортировки бревен), так и вспомогательное (упаковка готовой продукции, погрузчики).

Вся программа поддержки перестройки бизнеса на лесопереработку имеет три уровня. "Во-первых, это программы региональных институтов развития для небольших проектов. Речь о займах от 1 до 20 млн рублей, которые будут предоставляться на местах, региональными институтами развития", - сообщил Евтухов, отметив, что срок таких займов составит до 36 месяцев, а ставка 2%. При этом необходимо софинансирование 20 и более процентов бюджета проекта за счет собственных средств, а общий бюджет проекта должен быть от 1,2 млн рублей.

Кроме того, для средних проектов заработает федерально-региональная программа "Проекты лесной промышленности". В данном случае речь идет уже о более крупных займах от 20 до 100 млн рублей, которые будут предоставляться совместно федеральным и региональными фондами. Срок такого займа также до 36 месяцев, а процентная ставка - 1% годовых. "Такой минимальный процент устанавливается при приобретении предпринимателем отечественного оборудования на сумму не менее 50 % суммы займа или при банковской гарантии/ поручительстве Корпорации МСП. В иных случаях кредитная ставка - 3% годовых", - объяснил статс-секретарь.

Также требуется софинансирование 20 и более процентов бюджета проекта за счет собственных средств, а общий бюджет проекта должен быть от 25 млн рублей. Предусмотрено также освобождение от уплаты основного долга на срок до 1 года. То есть можно платить только процент по займу, пока проект не набрал обороты.

Для больших проектов есть действующая программа ФРП "Проекты развития". Программа включает займы от 100 до 500 млн рублей, их срок составляет до 60 месяцев, а процентная ставка - от 1 до 3 % годовых. Для получения такого займа необходимо софинансирование от 50% бюджета проекта за счет собственных средств, а общий бюджет проекта должен быть - от 200 млн рублей.

Растущие инвестиции в лесопереработку

Главным достижением в 2020 году, несмотря на пандемию, стало сохранение инвестиционной динамики в лесопромышленном комплексе. По данным министерства, объем инвестиций в основной капитал предприятий лесного комплекса только за "доковидный" 2019 год составил 150,2 млрд рублей, а за три квартала 2020 года объем инвестиций составил уже 102,8 млрд рублей.

"Для сравнения за три квартала прошлого 2019 года этот показатель равнялся лишь 97,7 млрд. Как видим, только за неполный год - порядка 5,3% роста. Эта цифра еще будет меняться к концу 2020 года, однако положительная динамика налицо", - рассказал Евтухов.

Кроме того, сегодня реализуется 62 приоритетных инвестиционных проекта по всей стране, а 94 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов и глубокой лесопереработки уже успешно реализованы. Общий объем инвестиций в приоритетные инвестиционные проекты сегодня составляет 456,7 млрд рублей.

"Самым важным для нас в 2020 году было сохранить инвестиционные планы. Потому что, если остановиться в развитии отрасли, кризис только затянется. Отложенные инвестиции привели бы к тому, что бюджеты разных уровней не получили бы налоги, не были бы созданы рабочие места. Мы не могли себе позволить увязнуть в этом болоте", - подчеркнул Евтухов.

Вместе с тем министерство продолжает работу по снижению объема экспорта круглого леса. Она осуществляется через стимулирование производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с заградительными, по своей сути, экспортными пошлинами таможенного регулирования на вывоз необработанной древесины.

Евтухов напомнил, что ранее были сформированы квоты на экспорт со ставкой пошлины от 13 % до 15 % в зависимости от породы древесины, которыми могут воспользоваться только переработчики. А вне квот ставки экспортных пошлин на круглый лес дальневосточных пород древесины выросли с 25% в 2018 году до 60% в 2020 году, а в 2021 году составят уже 80%, при этом данная ставка уже действует в отношении других хвойных пород.

"Результат не заставил себя ждать. Если в 2007 экспорт необработанной древесины составлял 43 млн кубов в год, то за счет введения заградительных пошлин в прошлом 2019 году объем вывоза круглого леса из РФ сократился уже до 14 млн куб. м. Прогноз экспорта кругляка на 2020 год - еще меньше - около 12 млн кубов", - отметил статс-секретарь.

"Новая нефть"

Относительно новая промышленная отрасль по производству топливных гранул, так называемых пеллет, активно развивается в настоящее время, отмечает министерство. "Речь о производстве древесного биотоплива, основу которого составляют отходы деревообработки: кора, опилки, щепа и другие. Производство пеллет не только дает экологически чистое топливо, но и решает проблему утилизации отходов лесопильных производств и сельского хозяйства", - пояснил Евтухов.

В настоящее время в России растет число пеллетных заводов. Рост экспорта пеллет за десять месяцев 2020 года составил 16,5 % и достиг 1,8 млн тонн.

"Если же говорить о пеллетах в пятилетней доковидной динамике, то рост объемов их производства в период с 2015 по 2019 год составил 17,6%. А экспорт пеллет всю "доковидную" пятилетку рос еще интенсивнее - плюс почти 20% в динамике с 2015 по 2019 год", - сообщил Евтухов.

Он отметил, что приведенные цифры еще будут к концу года уточняться, однако тренд на взрывную позитивную динамику и по производству, и по экспорту биотоплива очевиден. "Это направление по своему неуклонному росту и перспективности в принципе можно назвать "новой нефтью", - отметил статс-секретарь.