Reuters: WhatsApp представит возможность видеозвонков в версии мессенджера для компьютеров

ТАСС, 18 декабря. Приложение для обмена сообщениями WhatsApp представит в следующем году возможность звонков и видеозвонков в версии мессенджера для компьютеров. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя WhatsApp.

По данным агентства, для некоторых пользователей мессенджера эти функции уже доступны в пробном режиме на время новогодних праздников.

Отмечается, что появление видеозвонков может сделать WhatsApp конкурентом платформ Zoom и Google Meet.

В пятницу сервис Zoom объявил, что на время новогодних праздников отменит 40-минутный лимит на видеоконференции для бесплатных аккаунтов. В Google Meet также сообщили, что до марта отменяют лимит в 60 минут на бесплатные разговоры.

WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. В 2014 году мессенджер был приобретен компанией Facebook за $19 млрд. В феврале число пользователей мессенджера достигло 2 млрд.