Reuters: суд по антимонопольному иску Минюста США против Google может начаться в 2023 году

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Суд по иску Министерства юстиции США в отношении корпорации Google о нарушении антимонопольного законодательства страны может начаться в сентябре 2023 года. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

По его данным, судья Амит Мета, рассматривающий обращение Минюста, предложил дату 12 сентября 2023 года для начала процесса, и стороны не возражали против этого.

Кроме того, обсуждалась возможность хотя бы частично объединить поданный Минюстом иск с обращением властей 35 американских штатов, а также столичного округа Колумбия, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико и Гуама, которые подали в четверг в суд в Вашингтоне аналогичный антимонопольный иск в отношении Google.

Министерство юстиции США 20 октября предъявило гражданский иск корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями Республиканской партии.

В целом в отношении Google подано уже три антимонопольных иска. В дополнение к Минюсту и 38 американским штатам и территориям в среду еще 10 американских штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook, владеющей одноименной соцсетью. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер.