Сумма новых налоговых льгот для туротрасли Петербурга составит более 3,6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предоставят представителям туристической отрасли города налоговые льготы на сумму более 3,6 млрд рублей в рамках новых мер поддержки. Об этом сообщили журналистам в пятницу в комитете по развитию туризма города.

"В рамках беспрецедентной поддержки туристской отрасли Санкт-Петербурга общая сумма предоставленных налоговых льгот составит 3,66 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предложения по налоговым льготам для предприятий сферы туризма были разработаны комитетом совместно с отраслевым бизнес-сообществом. Они были внесены в Заксобрание города на этой неделе в рамках поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в отдельные законы о налогах и льготах.

Инициатива, которая получила одобрение городских парламентариев, предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога для гостиниц, санаторно-курортных организаций и туркомпаний на 2020-2021 годы. Кроме того, на аналогичный срок отменяются такие же налоги для арендодателей, сдающих помещения площадью не менее 500 кв. м гостиницам и санаториям. Все эти и ряд других льгот, зафиксированных в документе, будут предоставлены при условии поддержания средней заработной платы сотрудникам этих предприятий не менее минимальной по Санкт-Петербургу (19 тыс. рублей).

Разработку дополнительных мер поддержки предприятиям туристической отрасли комитет по развитию туризма начал в октябре по поручению губернатора города. По ранее озвученным главой комитета Сергеем Корнеевым данным, турпоток в Санкт-Петербург по итогам 2020 года вследствие ограничений из-за пандемии может составить около 2 млн человек - это в пять раз меньше, чем годом ранее. В 2019 году Петербург принял 10,4 млн гостей, из них 5,5 млн - российские путешественники.