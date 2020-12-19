МВФ одобрил Египту кредитный транш в размере $1,67 млрд

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу по итогам заседания предоставление Египту транша в размере $1,67 млрд в рамках первого обзора кредитной программы "стэнд-бай". Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

"Исполнительный совет МВФ завершил сегодня (в пятницу - прим. ТАСС) первый обзор программы экономических реформ Египта в рамках 12-месячной программы "стэнд-бай", что позволило властям получить около $1,67 млрд", - отмечается в сообщении. Всего на данный момент Каир в рамках этой программы получил $3,6 млрд. МВФ 26 июня одобрил Египту кредит в размере $5,2 млрд. Остальные средства республика получит по итогам последующих экономических обзоров.

"Египет успешно справляется с пандемией COVID-19 и связанными с ней проблемами в экономической деятельности, принимая упреждающие меры для покрытия медицинских и социальных потребностей и поддержки секторов, наиболее затронутых кризисом. Однако перспективы по-прежнему сопряжены с риском, особенно в связи с тем, что вторая волна пандемии усиливает неопределенность в отношении темпов восстановления экономики страны и всего мира", - отметили в фонде.

Специалисты МВФ рекомендовали Каиру продолжить проведение структурных реформ.