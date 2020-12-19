Кабмин утвердил создание комиссии по аккредитации центров для выдачи электронных подписей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии, уполномоченной принимать решение об аккредитации удостоверяющих центров для оформления электронных подписей. Документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"В состав правительственной комиссии, уполномоченной принимать решение об аккредитации удостоверяющих центров для оформления усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП), войдут представители Минцифры, Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития, Минздрава, Минобороны, а также ФСБ, ФНС, Казначейства, "Роскартографии" и Пенсионного фонда. Кроме того, в нее по согласованию будут включены сотрудники Центрального банка, Федеральной нотариальной палаты и аппарата правительства. Председателем комиссии будет один из вице-премьеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок аккредитации будет двухэтапным. Минцифры подготовит заключение о соответствии требованиям закона, принимать решение о выдаче либо об отказе в выдаче аккредитации будет правительственная комиссия. Новый порядок вступает в силу 1 января 2021 года, он закреплен изменениями в федеральный закон "Об электронной подписи", принятые в декабре 2019 года.

"Документ, подписанный УКЭП, признается аналогом бумажного, подписанного собственноручно. Усиленные квалифицированные электронные подписи используются во многих сферах, поэтому так важно, чтобы сертификаты ключа проверки УКЭП выдавали действительно надежные, отвечающие требованиям закона удостоверяющие центры", - поясняется в документе.