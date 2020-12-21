"Известия": дистанционное оформление пенсий могут продлить до конца 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает продлить дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, на весь 2021 год. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный министерством.

В апреле Пенсионный фонд России (ПФР) упростил оформление пенсий и пособий в связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в РФ. Благодаря данной инициативе россияне получили возможность обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или госуслуг.

"Правоприменительная практика показала, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан России особую востребованность получили услуги, предоставляемые государственными внебюджетными фондами в упрощенном порядке", - говорится в документе.

Минэкономразвития также предлагает предоставить доступ к некоторым дистанционным сервисам и тем гражданам, которые живут за пределами России. "Известия" сообщают, что проект ведомства предусматривает назначение пенсий и этой категории граждан. Как рассказали в министерстве, если эксперимент пройдет удачно, удаленный порядок оформления пенсий может стать бессрочным.

"По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе", - заявил газете директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства Виталий Злобин.

В ПФР, комментируя инициативу Минэкономразвития, отметили, что фонд каждый год переводит свои услуги в электронный формат, при этом постепенно расширяя их перечень. К примеру, только в 2019 году было запущено 68 новых цифровых сервисов ПФР, которые были связаны с оказанием госуслуг, рассказали в фонде.