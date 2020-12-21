Эксперты предложили провести "умную оптимизацию" госаппарата

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) предложили правительству России провести цифровую трансформацию государственного аппарата с одновременной оптимизацией чиновников, которые заняты рутинными функциями. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания доклад.

Как отмечают эксперты НИУ ВШЭ, правительству необходима "умная оптимизация", то есть "не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину (5%, 10% или 20%), а приведение численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности, а также создание устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований", говорится в докладе.

Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в центральных аппаратах 52 ведомств большинство чиновников заняты не профильной, содержательной и аналитической работой, а рутинными и обеспечивающими функциями. По информации из доклада, в 29 из 52 ведомств этим занимается примерно треть сотрудников. В ВШЭ уверены, что этот перекос можно устранить в том числе за счет цифровизации процессов, что позволит сэкономить также и человеческие ресурсы (до 2 267 человек из 19 973 в центральных аппаратах федеральных органов), которые смогут заниматься профильной работой после переучивания.

Кроме того, в ВШЭ предлагают распространить "регуляторную гильотину", на данный момент затрагивающую контрольно-надзорные функции и требования к бизнесу, на все полномочия органов власти.

Изменения в структуре должны привести к расширению аналитических и прогнозных функций и в министерствах, и в аппарате правительства, где сейчас во многих департаментах "собраны совершенно разные отрасли и компетенции (например, промышленность, энергетика и транспорт), которые требуют системного видения, превосходящего ведомственные компетенции". В результате несколько десятков человек отвечают за выпуск документов для трех отдельных отраслей, которые регулируют три федеральных министерства с общей численностью 1 850 человек, пишут эксперты. Служащие аппарата не могут заняться этой работой сейчас из-за перегруженности "текучкой".

Также в ВШЭ также уверены, что необходимо наращивать "мозговые центры" (think tanks, или brain centers), которым нужно будет на основе анализа и моделирования больших данных "дать возможность государству видеть существующие и вероятные в будущем тенденции, а также процессы; обеспечивать системный и объективный взгляд на самые трудные проблемы и непростые, а иногда болезненные решения при отстаивании общегосударственных интересов".

Об оптимизации штата госслужащих

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля. Согласно утвержденному решению, штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января 2021 года должен быть сокращен на 5%, территориальных органов - на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.