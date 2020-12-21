Утверждены правила выплаты субсидий на создание инфраструктуры в Арктике

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты субсидий на создание и реконструкцию инфраструктуры в Арктике. Как сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, компаниям, работающим в Арктической зоне, частично возместят затраты в этой области. До 2023 года на эту меру поддержки будет выделено 13 млрд рублей.

"Речь идет о покрытии расходов на объекты транспорта, энергетики и инженерной инфраструктуры, в том числе на мероприятия по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям, - говорится в сообщении пресс-службы. - Субсидии доступны российским компаниям, инвестпроекты которых прошли отбор. Согласно правилам, претендент на компенсацию не может находиться в процессе ликвидации или банкротства, а также иметь просроченные задолженности перед федеральным бюджетом".

Субсидия предоставляется как на строящиеся, так и на уже готовые объекты на основании соглашения между компанией и Минвостокразвития. Минимальная стоимость инвестпроекта, в рамках которого выплачивается компенсация, фиксируется на уровне 300 млн рублей.

"Принятое решение - часть широкого комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Ранее все российское Заполярье было объявлено свободной экономической зоной, резиденты которой могут рассчитывать на множество преференций, в том числе на снижение ставок по налогам и страховым взносам, применение процедуры свободной таможенной зоны, льготы по аренде земельных участков", - отметили в правительстве.