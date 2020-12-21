"Ъ": ВЭБ.РФ может войти в капитал РЖД

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ может войти в капитал РЖД, внеся 82 млрд рублей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" с ссылкой на проект инвестпрограммы, подготовленный к совещанию в правительстве РФ на этой неделе.

По информации издания, 24 декабря должно состояться финальное обсуждение инвестпрограммы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2021-2023 годы. "Коммерсантъ" ознакомился с последним вариантом документов и проектом протокола совещания.

Из него следует, что РЖД могут рассчитывать на крупные субсидии в грядущие годы. Так, Минфину, Минтрансу и Минэкономики в целях обеспечения достаточной финансовой устойчивости инвестпрограммы без влияния на долговую нагрузку предлагается поручить в первом полугодии принять правительственный акт, который позволит РЖД учесть в 2022-2023 годах субсидии из федерального бюджета на 70 млрд рублей в год в 2025-2026 годах. Это сформирует кредитный рычаг в 127,4 млрд рублей в 2022 году, который пойдет на финансирование инвестпрограммы и покрытие процентов и налога на прибыль от субсидии.

Также, судя по протоколу, в первом полугодии 2021 года предлагается обеспечить нормативными актами возможность ВЭБ.РФ войти в капитал РЖД в объеме 82 млрд рублей "с льготным периодом по выплате дивидендов, начиная с 2025 года".

В ВЭБ.РФ отметили газете, что там "о таких планах неизвестно", рекомендовав обратиться в правительство. В секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова от комментариев газете отказались. По словам одного из собеседников издания, представительство ВЭБа в совете директоров РЖД будет не пропорционально взносу и составит до пяти кресел в совете из государственной квоты. Сейчас в совете 14 человек.

В РЖД от комментариев газете отказались.

О проекте инвестпрограммы

Предполагается крупная господдержка за пределами срока трехлетней инвестпрограммы: в документе по-прежнему говорится, что новая линия Кривенковская - Сочи, которая должна заменить дорогу вдоль черноморского побережья, в 2020-2030 годах будет финансироваться, в том числе из средств ФНБ в объеме 330 млрд рублей.

Также, согласно проекту протокола совещания, из 165,2 млрд рублей из федерального бюджета, предусмотренных на финансирование проекта Центрального транспортного узла в 2019-2024 годах, в проекте федерального бюджета на период 2021-2023 годов заложено лишь 35,5 млрд рублей. Объекты, которые не удастся профинансировать из-за дефицита бюджетных средств в 100,8 млрд рублей, завершат после 2024 года при наличии источников финансирования, говорится в инвестпрограмме.

Предусмотрены и другие варианты поддержки железнодорожной монополии. Согласно проекту протокола, предполагается, что РЖД смогут не платить дивиденды по обыкновенным акциям до 2024 года, направляя их на инвестпрограмму.

Дополнительная точечная индексация тарифов, которую на 2021 год правительство не допустило, будет проведена в 2022-2023 годах. Речь идет о сокращении тарифных преференций для инновационных вагонов и перевозок контейнеров и уравнивания тарифа на перевозку антрацита и коксующегося угля. Дополнительные доходы монополии оцениваются в 12,2 и 12,7 млрд рублей соответственно. Но дифференциацию тарифа в груженом и порожнем рейсе предложено только проработать. Также предлагается продлить действие дополнительной надбавки к тарифу в 1,5% до 2025 года и сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% в 2022-2023 годах.