ВТБ в ноябре увеличил кредитование населения в полтора раза

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ВТБ в ноябре 2020 года выдал населению розничных кредитов на сумму 175 млрд рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"В ноябре ВТБ выдал населению 175 млрд рублей розничных кредитов, на 55% увеличив продажи по сравнению с ноябрем прошлого года. Всего за 11 месяцев 2020 года объем выдачи кредитов физлицам ВТБ превысил 1,5 трлн рублей, рост по сравнению с январем-ноябрем прошлого года составил 15%", - отмечается в сообщении.

Наибольший рост розничного бизнеса в ноябре ВТБ зафиксировал в сегменте кредитов наличными. Банк выдал более 100 тыс. таких займов на общую сумму 72 млрд рублей, что на 77% превышает результат за ноябрь прошлого года. "Рост выдач второй месяц подряд отмечен во всех сегментах - граждане стремятся до Нового года приобрести новую квартиру, машину и решить другие финансовые задачи. Для нас это означает и рост активной клиентской базы - на сегодняшний день мы обслуживаем более 14,1 млн розничных клиентов, за год благодаря внедрению новых продуктов и цифровизации бизнеса их число выросло на 1,1 млн человек", - прокомментировал результаты работы банка заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого привела пресс-служба.

В ноябре банк также оформил клиентам ипотечных кредитов на почти 94 млрд рублей, что на 47% выше, чем в ноябре 2019 года. Кроме того, растет спрос на автокредиты, добавили в пресс-службе. Так, за последний месяц клиенты ВТБ оформили более 10 тыс. займов на 9,4 млрд рублей, установив рекорд нынешнего года.