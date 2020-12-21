Мишустин поручил оценить доступность медикаментов для больных COVID-19 во всех регионах РФ

МОСКВА. 21 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 29 декабря оценить доступность медикаментов для больных с ковидом во всех российских регионах. Такой пункт содержится в перечне поручений, который премьер утвердил по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

Отмечается, что часть поручений Мишустина касается помощи больным с коронавирусом. Граждане, которые проходят лечение дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами.

"Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры, - говорится в сообщении. - Минздрав в свою очередь до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах".

Мишустин также поручил за неделю разобраться с вопросом о выплатах в полном объеме медикам, борющимся с коронавирусом.

"Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что речь идет о четырех регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях.

Кроме того, Минздраву и Росздравнадзору поручено проверить "информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае".