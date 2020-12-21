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Мишустин к 11 января ждет доклад о выплатах на детей до 8 лет по 5 тыс. рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 11 января 2021 года отчитаться об осуществлении семьям выплат по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства, соответствующее поручение глава кабмина дал по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит к 11 января отчитаться правительству об осуществлении президентских выплат в 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет", - говорится в пресс-релизе.

В кабмине напомнили, что Мишустин 18 декабря подписал распоряжение о выделении на эти цели более 73,5 млрд рублей и поручил оперативно довести деньги до получателей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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