Мишустин поручил МЭР, Минфину и ФНС оценить финансовое состояние МСП и самозанятых

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и ФНС оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса, а также и самозанятых. Как сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, такое поручение глава правительства дал во исполнение решений президента РФ Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции.

"Еще один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости - с проектами соответствующих нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря заявил, что власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых граждан исходя из ситуации с пандемией коронавируса. Ранее в качестве мер поддержки самозанятым гражданам предоставили возврат в полном объеме суммы налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год, а также дополнительный налоговый капитал в размере 1 МРОТ на уплату налога в 2020 году.

Путин также напомнил, что субъекты МСП по разным каналам получили около 1 трлн рублей государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса.