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ВЭБ.РФ будет финансировать единый Фонд развития Дальнего Востока

Фонд создают на базе четырех действующих в ДФО институтов развития

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ будет финансировать будущий единый Фонд развития Дальнего Востока, который создают на базе четырех действующих институтов развития этого макрорегиона. Об этом в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В ноябре стало известно, что правительство РФ приняло решение о масштабной реорганизации системы институтов развития для создания единого механизма управления, повышения эффективности и переориентации работы на достижение обновленных национальных целей. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) будут объединены в единый институт развития Дальнего Востока.

"Министерство [по развитию Дальнего Востока и Арктики] будет работать в едином контуре с новым объединенным институтом развития. Он будет выполнять функции и КРДВ, и обоих агентств. Финансирующую функцию, которую выполнял Фонд развития Дальнего Востока, продолжит выполнять ВЭБ.РФ, являвшийся 100-процентным акционером [ФРДВ]. Но капитал у ВЭБ.РФ будет солиднее. Я очень рассчитываю, что в банке появится заместитель председателя, отвечающий непосредственно за работу по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказал Чекунков.

Он отметил, что реорганизация позволит Минвостокразвития РФ и ВЭБ.РФ совместно работать над повышением эффективности развития Дальнего Востока и Арктики. "Совершенно уверен, что курс на консолидацию верен. Чем меньше в системе составных частей, тем она плотнее, солиднее", - пояснил министр.

Ранее в пресс-службе министерства отмечали, что будущий единый институт развития Дальнего Востока будет создан до конца первого квартала 2021 года и станет подведомственной организацией Минвостокразвития РФ. Чекунков подчеркивал, что реорганизация не повлияет негативно на реализацию программ развития Дальнего Востока.

Теги
РоссияДальний ВостокЧекунков, Алексей Олегович
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