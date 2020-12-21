В "Газпром нефти" не собираются корректировать планы по модернизации МНПЗ из-за пандемии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" вложит еще 100 млрд рублей в модернизацию Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и не планирует корректировать планы из-за COVID-19. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава завода Виталий Зубер.

"Когда управление заводом перешло к "Газпром нефти", компания приняла решение выделить огромные средства на его модернизацию - порядка 350 млрд рублей. Во многом это и позволило НПЗ остаться в черте города. 250 млрд рублей уже инвестировано, и 100 млрд предусмотрено на проекты до 2025 года", - сказал он.

На вопрос о том, планирует ли компания сдвигать сроки модернизации на более позднее время из-за COVID-19, Зубер ответил, что компания сохраняет планы.

"Проекты программы развития предприятия, в том числе и экологические, - выгодны: все инвестиции в конечном итоге принесут компании прибыль за счет экономии и эффективности. По срокам скажу так: разумеется, для всех проектов предусмотрены параметры окупаемости - для каждого этот срок индивидуален. В среднем мы ориентируемся на девять лет", - сообщил он.

Зубер также рассказал, что проект очистки воды "Биосфера" за 9 млрд рублей не только повысит экологичность завода, но и сэкономит компании порядка 1-1,15 млрд рублей в год на воде, что позволит окупить проект за 8-10 лет.

"Раньше мы платили за стоки порядка 1-1,2 миллиарда рублей в год, сейчас - меньше 50 млн. Только за счет этого мы через 8-10 лет окупаем проект "Биосфера", добавил он.