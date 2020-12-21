МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития утвердило новую методику расчета производительности труда, которая базируется на оценке добавленной стоимости на основе данных ФНС, следует из приказа министерства (есть в распоряжении ТАСС).

"Мы разработали универсальный инструмент, который позволит оперативно анализировать показатели производительности и эффективности. Подход, закрепленный в методике, соответствует международным стандартам и основывается на оценке добавленной стоимости, рост которой характеризует уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия и отрасли", - отмечает замминистра экономического развития Петр Засельский.

По его словам, для расчетов Минэкономразвития опирается на данные налоговой отчетности предприятий, предоставляемой в ФНС.

Согласно методике Минэкономразвития, показатель производительности труда базируется на добавленной стоимости, которая представляет собой разницу между итоговой ценой продукта и издержками, понесенными предприятием, отмечают в пресс-службе министерства. Для роста добавленной стоимости необходимо увеличивать, прежде всего, эффективность производства. "Именно этим и занимается Федеральный центр компетенций, а также сеть региональных центров компетенций в сфере производительности труда, функционирующих в рамках поддержки предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Их работа строится на совершенствовании трех основных показателей: роста объема выработки, снижения времени протекания процесса и сокращения запасов", - указывают в Минэкономразвития.

Отмечается также, что за время реализации нацпроекта его участниками стали более 2000 предприятий, многие из которых уже добились положительных результатов.

Согласно указу президента РФ, в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" необходимо обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.